Белый дом: никаких контактов Владимира Путина и Джо Байдена «на горизонте» пока нет

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14 апреля 2022, 16:29

Президент США Джо Байден, Chris Kleponis - Pool via CNP / globallookpress.com

Никаких контактов между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Соединенных Штатов Джо Байденом «на горизонте» пока нет. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал Белый дом.

«Никаких контактов Путина и Байдена "на горизонте" пока нет, сообщает Белый дом», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, китайское издание Global Times высказало точку зрения, согласно которой Джо Байден использует жесткую риторику в отношении Москвы с целью отвлечения внимания от проблем в американской экономике и сохранения своего рейтинга.