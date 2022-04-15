Эксперт Остапкович прогнозирует развитие ситуации с курсами евро и доллара в России

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15 апреля 2022, 11:39

Курсы валют, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Прогноз для курсов евро и доллара в России журналистам RT дал в пятницу глава центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Специалист отметил, что доллар сейчас регулируется Центробанком РФ, а значит «не совсем подвержен рыночному механизму».

Тенденцию последнего времени к укреплению рубля и снижению курса американской валюты Остапкович считает положительной для российской экономики.

«Я думаю, что доллар до сентябрьских торгов, назначенных ЦБ, будет держаться в интервале 78-83 и в принципе, такой курс достаточно благоприятный для российской экономики», − цитирует агентство слова эксперта.

Европейская валюта, по словам Остапковича, идёт в аналоггичном соотношении, как и доллар.

«Соотношение между долларом и евро приблизительно всегда постоянное», − подчёркивает собеседник RT.

Напомним, главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама предупреждал прогрессивное человечество, что отключение России от международной банковской системы SWIFT обернётся снижением роли доллара в мировых финансах.

Ранее сегодня стало известно, что внеплановая индексация пенсий, минимального размера оплаты труда и социальных выплат в настоящее время готовится и будет объявлена в скором времени. Эту информацию помощник президента России Максим Орешкин в четверг сообщил в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».