Орешкин сообщил, что в России с финансами все в порядке, готовится внеплановая индексация пенсий, МРОТ и соцвыплат

Аргументы Недели → Экономика 13+

14 апреля 2022, 21:07 Источник: РИА Новости

помощник президента России Максим Орешкин, Ministry of Economy Russia/via Globallookpress.com

Внеплановая индексация пенсий, минимального размера оплаты труда и социальных выплат в настоящее время готовится и будет объявлена в ближайшее время. Помощник президента РФ Максим Орешкин в четверг в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 1" сообщил, что решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, МРОТ, пенсий, других социальных платежей принято.

В правительстве подготавливают конкретные параметры такого повышения. Орешкин добавил, что Владимир Путин также принял решение о распространении выплат семьям с детьми в возрасте до 16 лет.

По словам Орешкина, недавно Минфин опубликовал данные за первый квартал, которые показали "рекордный профицит бюджета". Помощник президента пояснил, что "с финансами России все в порядке", поэтому социальные расходы они не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться.