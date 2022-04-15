Руководитель исполкома мясной ассоциации Юшин заявил, что рост себестоимости мяса в РФ составит до 20%

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15 апреля 2022, 07:45 Источник: Радио Sputnik

Супермаркет, Alexey Bychkov/globallook.com

Санкции в отношении России, введенные странами Запада, мало влияют на себестоимость мяса, однако цены на него по итогам года все же вырастут, заявил в интервью радио Sputnik руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Эксперт пояснил, что многие продукты в России дорожают в результате нарушения цепочек зарубежных поставок. Однако к мясу это не относится, потому что доля импорта его незначительна.

«Россия по мясу птицы больше экспортирует, чем импортирует. По свинине мы почти ничего не ввозим, зато продали за рубеж в прошлом году почти 200 тысяч тонн. Это существенный запас прочности. По говядине у нас есть зависимость от импорта, а в мире она очень быстро дорожает. Но пока говядина в России все еще в оптовом звене в среднем в два раза дешевле, чем на мировом рынке», – сказал эксперт.

Тем не менее, Юшин полагает, что по итогам года себестоимость мяса в России вырастет на 15-20%. Это общая мировая тенденция: только в марте, по данным ООН, индекс цен на продовольствие в мире повысился на 12,6%.

«Вырастут ли настолько цены? Я не могу дать такой прогноз, поскольку на цены, которые мы видим в магазинах, влияет слишком много факторов», – заявил Сергей Юшин.

На этой неделе председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что инфляция в Российской Федерации по итогам 2022 года может составить от 17% до 20%.