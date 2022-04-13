Алексей Кудрин: инфляция в России по итогам 2022 года может составить от 17% до 20%

Инфляция в Российской Федерации по итогам 2022 года может составить от 17% до 20%. Соответствующий прогноз, как информирует Telegram-канал «RT на русском», высказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
«Инфляция в России по итогам года может составить от 17% до 20%», — процитирован Кудрин в публикации, размещенной в TG-канале.
Как сообщалось ранее в среду, первый заместитель главы правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что просадка экономики страны в связи с логистическими ограничениями и недостатком ликвидности уже началась. По словам Белоусова, рынок труда данный процесс пока не затронул.