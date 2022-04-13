Вице-премьер Белоусов: просадка экономики России из-за логистических ограничений и недостатка ликвидности уже началась

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13 апреля 2022, 12:11

Вице-премьер России Андрей Белоусов, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Просадка экономики Российской Федерации в связи с логистическими ограничениями и недостатком ликвидности уже началась. С соответствующим заявлением выступил Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства страны.

«Просадка российской экономики из-за логистических ограничений и недостатка ликвидности уже началась, хотя пока почти не затронула рынок труда», — процитирован вице-премьер в публикации, появившейся в Telegram-канале РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg проинформировало, что Vitol Group, самый крупный в мире нефтетрейдер, до конца 2022 года собирается прекратить торговлю нефтью из РФ.