Крупнейший в мире нефтетрейдер Vitol Group до конца 2022 года намерен прекратить торговлю нефтью из России

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13 апреля 2022, 08:36

Добыча нефти, Lino Mirgeler / globallookpress.com

Vitol Group, самый крупный в мире нефтетрейдер, до конца 2022 года собирается прекратить торговлю нефтью из Российской Федерации. О планах компании, как информирует ТАСС, стало известно Bloomberg.

«Швейцарско-голландская компания Vitol Group, являющаяся крупнейшим в мире нефтетрейдером, намерена до конца года прекратить торговлю российской нефтью», — приведены данные Bloomberg в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что глава правительства Великобритании Борис Джонсон и президент Соединенных Штатов Джо Байден договорились увеличивать экономическое давление на РФ.