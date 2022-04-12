Джонсон и Байден договорились усиливать экономическое давление на РФ

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12 апреля 2022, 20:26 Источник: ТАСС

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Pool/Keystone Press Agency/globallook.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во вторник, 12 апреля, договорились увеличивать экономическое давление на Российскую Федерацию.

На Даунинг-стрит сообщили, что Борис Джонсон и Джо Байден также условились прекратить зависимость Запада от нефти и газа из России. Кроме того, стороны в рамках беседы обсудили необходимость усиления военной помощи Украине и экономической поддержки страны.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что "санкционный блицгриг" Запада не удался.