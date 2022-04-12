Джонсон и Байден договорились усиливать экономическое давление на РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во вторник, 12 апреля, договорились увеличивать экономическое давление на Российскую Федерацию.
На Даунинг-стрит сообщили, что Борис Джонсон и Джо Байден также условились прекратить зависимость Запада от нефти и газа из России. Кроме того, стороны в рамках беседы обсудили необходимость усиления военной помощи Украине и экономической поддержки страны.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что "санкционный блицгриг" Запада не удался.