Мишустин: авиаотрасль стала одной из первых мишеней санкций, российский авиапром попытались отменить

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7 апреля 2022, 13:51 Источник: РИА Новости

Михаил Мишустин, фото: Russian Government/globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг с отчетом правительства в Госдуме, сообщил, что авиационная отрасль стала одной из первых мишеней западных санкций. По словам главы правительства, "российский авиапром попытались − как принято сейчас у них говорить − отменить".

После начала 24 февраля спецоперации по демилитаризации Украины, Запад начал вводить новые жесткие санкции против России. Так Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Ряд стран закрыли небо для российских самолетов.

Компания PowerJet прекратила поставку двигателей для российского "Суперджета".

Сегодня Мишустин заявил, что в 2022 году правительство предоставит аэропортам и авиакомпаниям субсидии в 100 миллиардов рублей на частичную компенсацию операционных расходов, а также компенсирует издержки, связанные с возвратом билетов по отмененным из-за внешних ограничений маршрутам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

В эту сумму включены компенсации перевозчикам на оплату труда и социальные отчисления, что позволит сохранить профессиональные коллективы, летный и технический персонал.

Эксперт в области гражданской авиации Роман Гусаров сообщил, что к 2025 году Россия завершит импортозамещение пассажирского самолета Superjet-100 (Суперджет).

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обратился в своем Тelegram-канале к Аркадию Дворковичу с рядом вопросов, среди которых: почему при его кураторстве Минтрансом и "Аэрофлотом" противились закупке российских самолетов и подсадили на Boeing и Airbus".