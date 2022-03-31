Эксперт по гражданской авиации Роман Гусаров: Россия проведет полное импортозамещение самолета Superjet-100

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31 марта 2022, 15:02

фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/ globallookpress.com

Эксперт в области гражданской авиации Роман Гусаров сообщил, что к 2025 году Россия завершит импортозамещение пассажирского самолета Superjet-100 (Суперджет).

Компания PowerJet присоединилась к санкциям Запада и прекратила обслуживание двигателей SaM146, которые стоят на авиалайнерах Superjet-100.

Компания после 24 февраля предупредила российских партнеров о приостановке контрактных обязательств, после чего прекратились поставки запчастей для SaM146, обслуживание и ремонт двигателей.

Глава Минпромторга Денис Мантуров успокоил, что запасов запчастей для Superjet-100 и на «продолжительное время».

Большая часть российского авиапарка на 24 февраля 2022 года находилась в лизинге у иностранных компаний, которые отозвали подписанные с РФ соглашения. Встал вопрос - на чём летать.

Superjet-100, отвечающий всем международным требованиям, но изначально проект строился в партнерстве с западными компаниями, планировалось, что лайнеры будут продаваться на мировом рынке.

Доля иностранных комплектующих в первоначальном проекте составляла 60% себестоимости самолета, и двигатели являлись самым проблемным местом. В России никогда не выпускали конкурентные установки для гражданской авиации.

Над этом вопросом работают, идет создание двигателя ПД-8 для Superjet-100, сертификация мотора намечена на 2023 год.

Роман Гусаров напомнил, что «компания PowerJet является российско-французской, с равными долями в уставном капитале, юридически зарегистрирована она во Франции, но ее производственные мощности расположены в России», – сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Технический ремонт и обслуживание «сердца» SaM146 проводились в России с участием компании «Рыбинские моторы» (входит в ОДК «Сатурн»), которая обладает правами для выполнения работ по силовым установкам для Superjet-100.

Россия сможет проводить качественный ремонт и обслуживание Superjet-100, вопросы есть только по выпуску новых самолетов.

По данным Гусарова, «первый опытный русифицированный Superjet-100 могут собрать в 2023 году, но это серийный образец». Авиалайнеру предстоит комплекс испытаний для того, чтобы было принято решение о его серийном производстве. Главное - мотор ПД-8: в отличие от МС-21, который уже получил двигатель ПД-14, у Superjet-100 российская силовая установка продолжает находиться в разработке.

ПД-8 также должны предоставить в следующем году для стендовых и летных испытаний.

«Реальная перспектива запуска "российского" Superjet-100 вырисовывается в 2024–2025 годах, но это позитивный прогноз. Если в 2025 году выпустят Superjet-100 с нашими комплектующими и двигателями, это станет большим успехом», – констатирует Гусаров.

У МС-21 процесс идет быстрее.