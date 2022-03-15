Рогозин напомнил осудившему спецоперацию Дворковичу про его работу в правительстве: «вы подсадили нас всех на Boeing и Airbus»

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15 марта 2022, 16:39 Источник: РБК

Аркадий Дворкович, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Председатель фонда «Сколково», глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ), бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в интервью изданию Mother Jones заявил, что выступает против военных действий на Украине.

Дворкович сообщил, что находится в России, «в безопасности с семьей и друзьями». По его словам, ФИДЕ добивается, чтобы в России и Белоруссии не проводили официальные шахматные турниры, а шахматистам не позволяли представлять страны на турнирах.

К Дворковичу обратился гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и напомнил, что он работал в правительстве, курировал работу в правительственной комиссии по импортозамещению.

Рогозин обратился в своем Тelegram-канале к Дворковичу с рядом вопросов: «Аркаша, голубь ты наш! Ты лучше ответь, почему при твоем кураторстве Минтрансом и "Аэрофлотом" вы противились закупке российских самолетов и подсадили нас всех на Boeing и Airbus? Ты чем тогда думал, "миротворец"? Расскажи также про свои успехи в импортозамещении, ведь ты курировал всю гражданскую часть промышленности России и данную работу в правительственной комиссии по импортозамещению. Думаешь, спрячешься за шахматной доской от этих вопросов миллионов людей, чье право на передвижение ты и тебе подобные поставили под сомнение?»

Сегодня, 15 марта, Дворкович выступил с новым заявлением по теме. В нет говорится: «Я, как и все послевоенные дети, воспитан на патриотизме: памяти по погибшим во время Великой Отечественной войны и на ненависти к нацизму. Я искреннее горжусь мужеством наших солдат, во все времена защищавших Родину и свободу. Мы одинаково скорбим по всем погибшим и пострадавшим в военных действиях, продолжающихся уже 8 лет».

«Считал и считаю, что войны — это абсолютное зло. Слова песни «Хотят ли русские войны» полны для меня огромным смыслом. Но главное — чтобы на нашей планете в конце концов установился крепкий мир и более справедливый порядок, в котором нет места ни нацизму, ни доминированию одних стран над другими», — цитирует заявление Дворковича РБК.

Дмитрий Рогозин ранее прокомментировал вызов американского миллиардера Илона Маска на поединок президента РФ Владимира Путина.