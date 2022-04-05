Еврокомиссия предлагает включить запреты в сфере торговли с РФ в новый пакет санкций

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5 апреля 2022, 15:57

Еврокомиссия, трибуна, Vasilii Smirnov/ Russian Look

Европейский Союз разрабатывает пятый пакет санкций против Российской Федерации. На стадии обсуждения члены Еврокомиссии предлагают внести в него запреты в сфере торговли, транспорта, импорта российского угля. Такое заявление сделал во вторник, 5 апреля, исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

«Что касается пятого пакета санкций, он не только об энергетике. Это широкий пакет санкций, покрывающий различные сектора, больше персональных санкций, торговые санкции, санкции в транспортном секторе, но также санкции, касающиеся энергетики, в частности угля», − приводит слова еврочиновника RT.

Тем не менее, по словам Добмбровскиса, пакет новых ограничений для России ещё не прошёл согласование. Отмечается, что для принятия решения по введению санкций необходимо единогласное решение 27 государств – участников Евросоюза.

Как стало известно, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель отверг вариант принятия решения на уровне еврозоны о запрете импорта российского газа.

Напомним, ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европейский союз пока не определил масштабы и сроки введения своих санкций против российского энергетического сектора.