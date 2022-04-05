Французский министр Ле Мэр: ЕС не определил сроки введения санкций против энергетического сектора России

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5 апреля 2022, 14:56 Источник: ТАСС

Брюно Ле Мэр, фото: MAGO/Thomas Trutschel/photothek/globallookpress.com

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр во вторник заявил, что Европейский союз пока не определил масштабы и сроки введения своих санкций против российского энергетического сектора.

Ле Мэр сообщил о принятом сегодня решении о необходимости выполнения антироссийских санкций и их усиления, которое должно осуществиться на основании единства 27 стран Евросоюза. Участники ЕС выразили свою готовность расширить ограничения на российский экспорт и импорт, подтвердили намерение расширить санкционный список лиц и организаций. Также они обозначили желание ограничить энергетический сектор России, но масштабы и сроки предстоит определить.

В Евросоюзе сегодня рассматривали новый пакет антироссийских санкций. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС намерен одобрить новый пакет санкций, но есть вопрос, как решать с энергетикой. Он предупреждал, что Венгрия наложит вето, и принять единогласное решение не получится.

Брюно Ле Мэр подчеркнул, что компромисс между странами ЕС по санкциям имеет ключевое значение, поскольку от него зависит их эффективность. Предстояло определить, есть ли согласие в отношении российской нефти и угля.