Европейские страны признали, что бумеранг антироссийских санкций ударит по Западу от энергетики до садоводства

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25 марта 2022, 09:12 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, pixabay.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что бумеранг санкций западных стран, введенных в отношении Российской Федерации, серьезно ударит по многим секторам европейской экономики, а также по образу жизни граждан.

Согласно последней информации, рестрикции против РФ нанесут ущерб не только по энергетике европейских стран, многие из которых зависят от российского газа. Сложности начнутся и в сфере металлургии, так как Россия обеспечивает около 15% мировой добычи полезных ископаемых.

Кроме того, существенно пострадает садоводство. В частности, Бельгийская федерация садоводства (FHB), которая производит груши и яблоки, сообщила, что организации до сих пор не удалось преодолеть российские контрмеры. введенные в 2014 году.