Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не позволит оплачивать поставки российского газа рублями

Аргументы Недели → В мире 13+

25 марта 2022, 08:49

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, фото: The Canadian Press, globallookpress.com

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз не позволит платить за российский газ российскими рублями.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого российского природного газа "в так называемые недружественные страны" должна производиться в рублях, он поручил правительству России дать компании "Газпром" директиву о переводе всех контрактов на поставки газа в национальной валюте.

Фон дер Ляйен заявила, что это попытка обойти санкции. "Мы не позволим обойти наши ограничения", — заявила глава ЕК и назвала такой вариант развития событий неприемлемым, - сообщает Reuters.

Несколько лидеров европейских стран сразу высказались по заявлению России об оплате рублями за газ. Премьер-министр Словении Янез Янша выразил уверенность, что в Европе "не будут платить за российский газ в рублях", президент Сербии Александр Вучич назвал проблемой для всего мира.

Как полагает сенатор Алексей Пушков, западным странам придется расплачиваться за российский природный газ в рублях, если Россия будет последовательно отстаивать свою позицию по этому вопросу.