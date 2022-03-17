Минфин РФ: платежное поручение ведомства о выплатах купона по еврооблигациям исполнено

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17 марта 2022, 12:13

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Россия избежала дефолта в иностранной валюте. 17 марта Министерство финансов РФ сообщило, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме 117,2 млн долларов США сроком 15 марта 2022 года, направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено.

В информации, опубликованной сегодня на сайте ведомства, отмечено, что по результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch) Минфин России проинформирует дополнительно.

Правительство РФ 16 марта 2022 года должно было выплатить проценты по долларовым облигациям на сумму 117,2 миллиона долларов США. Эксперты агентства Bloomberg предполагали, что России может произойти дефолт в иностранной валюте.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в среду, 16 марта, заявил, что Россия передала «платежку» западным странам по выплате своего госдолга из заблокированных валютных счетов за рубежом.