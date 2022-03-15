Bloomberg: в России 16 марта может произойти дефолт в иностранной валюте

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15 марта 2022, 18:37 Источник: Блумберг

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Правительство РФ 16 марта 2022 года должно выплатить проценты по долларовым облигациям на сумму 117,2 миллиона долларов США. Эксперты агентства Bloomberg считают: то, что завтра произойдет с выплатами, может спровоцировать дефолт России в иностранной валюте.

14 марта Минфин РФ дал платежное поручение о выплатах 16 марта купонного дохода по облигациям на эту сумму, но не указал, в какой валюте будут выплачены деньги. В тот же день ведомство утвердило временный порядок выплат по долгам государства в иностранной валюте.

Силуанов заявил в понедельник, 14 марта, что заморозку валютных счетов Центробанка и правительства можно воспринимать как желание Запада организовать дефолт.

Российские власти заявили о возможности выплачивать внешний долг в рублях на фоне санкций, которые мешают расчетам в иностранной валюте. Из него следует, что если иностранные банки этот платеж осуществить не смогут из-за замороженных международных резервов России, то выплаты по еврооблигациям будут проведены в рублях.

"Невыплата или оплата в местной валюте вместо долларов приведет к потенциальной волне дефолтов по долгу в иностранной валюте на сумму около 150 миллиардов долларов, который должны как правительство, так и некоторые российские компании. Если держатели облигаций не получат выплаты в долларах завтра, это станет началом очень долгого и сложного процесса", — пишет Bloomberg.

Глава МВФ Кристалина Георгиева ранее предположила, что антироссийские санкции могут привести к дефолту в РФ. Комментируя прогнозы по дефолту пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России есть запас прочности для выплаты внешнего долга в рублях.