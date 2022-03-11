Глава МВФ Кристалина Георгиева: не буду спекулировать, дефолт в России более не является невероятным событием

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11 марта 2022, 07:52 Источник: РИА Новости

фото: Clemens BilanPool, globallookpress.com

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева высказалась о вероятности дефолта в России. Болгарский экономист не исключила вероятность дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций.

Кристалина Георгиева в интервью телеканалу CNBC высказала мнение, почему в России возможен дефолт. "Что касается дефолта - более это не является невероятным событием", - сказала директор МВФ.

"Я не буду спекулировать о вероятности этого, поскольку есть два фактора: как долго будет продолжаться война, и как долго будут продолжаться санкции, а также то, что может быть решено относительно того, чтобы у России была некоторая возможность выплаты, вероятно, части своих долгов". "Сейчас ничего из этого не ясно", - заключила глава МВФ.

Георгиева отметила, что "введенные беспрецедентные антироссийские санкции толкнули Россию в рецессию". "По нашей оценке это будет глубокая рецессия в дополнение к резкому сокращению российской экономики", - подытожила Кристалина Георгиева.

Запад серьезно ужесточил санкции против России после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине.