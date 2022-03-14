Силуанов: заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание Запада организовать дефолт в РФ

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14 марта 2022, 11:23 Источник: РИА "Новости"

министр финансов РФ Антон Силуанов, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил в понедельник, 14 марта, что заморозку валютных счетов Центробанка и правительства можно воспринимать как желание Запада организовать дефолт.

Антон Силуанов подчеркнул, что подобные действия можно расценивать как попытку ряда зарубежных государств устроить искусственный дефолт в Российской Федерации, который не имеет под собой каких-либо реальных экономических оснований.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что условий для дефолта в России в настоящее время не существует, однако они могут быть созданы для страны искусственно.