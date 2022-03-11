Песков: условий для дефолта в России нет, если только они не будут создаваться искусственно

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 марта 2022, 14:21 Источник: ТАСС

Рубли, Nikolay Gyngazov/globallook.com

Условий для дефолта в России в настоящее время не существует, однако они могут быть созданы для страны искусственно, сказал во время регулярного пресс-колла в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, насколько высока в РФ вероятность дефолта, Песков сказал: «Мы с вами уже слышали заявления наших руководителей финансовых ведомств - Минфина и так далее - о готовности и наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. То есть фактически как таковых условий для дефолта не существует, если они только не создаются и не вменяются нам искусственно».

Ранее в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева не исключила вероятность дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций.