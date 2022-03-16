Силуанов: Россия передала «платежку» западным странам по выплате госдолга

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16 марта 2022, 15:59 Источник: РБК

Антон Силуанов, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Министр финансов РФ Антон Силуанов в среду, 16 марта, заявил, что Россия передала «платежку» западным странам по выплате своего госдолга из заблокированных валютных счетов за рубежом.

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT Arabic уточнил, что российских активов достаточно для выполнения долговых обязательств, как валютных, так и рублевых, на Западе страны должны разморозить валютные счета для выплат.

«Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит. Деньги у России есть, платежку мы отдали. Теперь мяч на стороне в первую очередь властей США», — цитирует Силуанова РБК.

Имеется ввиду платежное поручение Минфина РФ для выплаты купонов по суверенным евробондам, номинированным в долларах. Его ведомство направило 14 марта банку-корреспонденту о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году. По данным ведомства Силуанова, объем процентных выплат должен равняться $117,2 млн. Минфин попросил, чтобы средства были доведены до инвесторов 15 марта — с опережением на один день срока, указанного в документах.

По этим евробондам в Великобритании в роли платежного агента числится лондонское отделение американского Citibank, в США — нью-йоркское отделение Citibank.

Министр указал, что термин «дефолт» означает неспособность обслуживать свои обязательства, и он неприменим к России.

Глава Минфина подчеркнул, что США следует объяснить, могут ли расчеты по госдолгу осуществляться с валютных счетов России.

Агентство Bloomberg вчера сообщило, что в России 16 марта может произойти дефолт в иностранной валюте.