Великобритания расширила санкции против РФ

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15 марта 2022, 15:19 Источник: ТАСС

Лондон, pixabay.com

Во вторник, 15 марта, стало известно, что власти Великобритании расширили санкции против Российской Федерации. Соответствующую информацию предоставили сегодня днем в правительстве страны.

Согласно последним данным, Великобритания ввела новые ограничения против более чем 350 российских физических и юридических лиц.

В частности, рестрикции были введены против премьер-министра РФ Михаила Мишустина, официального представителя МИД России Марии Захаровой, заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева.