ЕС принял четвертый пакет санкций в отношении России: они не коснулись поставок нефти и газа из РФ

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15 марта 2022, 12:49 Источник: "Интерфакс"

Фото: pixabay.com

Во вторник Евросоюз принял очередной пакет санкций в отношении России из-за ее военной спецоперации в Украине. Об этом говорится в соответствующем заявлении Совета ЕС.

Ограничения не затронули поставки в Европу российских нефти и газа, однако коснулись инвестиций в нефтяной и энергетический сектора (за исключением мирного атома и транспортировки энергоресурсов в ЕС).

Расширен список попавших под санкции физических и юридических лиц - «чтобы включить больше олигархов и бизнес-элит, связанных с Кремлем», - говорится в заявлении.

В «черный список» попали компании оборонной сферы, и структуры, занимающиеся пропагандой. Запрещен импорт из России продукции из стали и железа.

Кроме того, вводится запрет на транзакции с рядом государственных компаний, а также прекращается экспорт в Россию предметов роскоши, в частности, дорогих машин и ювелирных украшений. Последняя мера называется в заявлении «прямым ударом по российской элите».

Ограничения вступят в силу сразу после публикации в официальном журнале Евросоюза, которая ожидается позднее во вторник.

Новый пакет санкций был принят через несколько дней после "тяжелого" телефонного разговора Владимира Путина с Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном.