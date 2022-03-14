Глава Евросовета Мишель заявил, что у ЕС есть в запасе санкции против России

Аргументы Недели → Экономика 13+

14 марта 2022, 11:52 Источник: РИА "Новости"

глава Евросовета Шарль Мишель, Sepp Spiegl via www.imago-images/www.imago-images.de

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что первые санкции ЕС против России из-за Украины были подготовлены с минимальным ущербом для Европы, которая теперь готова ввести новые рестрикции.

Шарль Мишель подчеркнул, что Европейский союз должен "продолжать давление" на Россию, чтобы изменить баланс сил. По словам председателя Евросовета, у ЕС в запасе есть и другие дополнительные санкции. Он, однако, не уточнил, о каких именно рестрикциях идет речь.

Мишель выразил уверенность в том, что до настоящего момента Европе удавалось "застать Москву врасплох". ЕС планирует продолжать эту линию.