Глава Евросовета Мишель заявил, что у ЕС есть в запасе санкции против России

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что первые санкции ЕС против России из-за Украины были подготовлены с минимальным ущербом для Европы, которая теперь готова ввести новые рестрикции.
Шарль Мишель подчеркнул, что Европейский союз должен "продолжать давление" на Россию, чтобы изменить баланс сил. По словам председателя Евросовета, у ЕС в запасе есть и другие дополнительные санкции. Он, однако, не уточнил, о каких именно рестрикциях идет речь.
Мишель выразил уверенность в том, что до настоящего момента Европе удавалось "застать Москву врасплох". ЕС планирует продолжать эту линию.