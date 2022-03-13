Экономист Елена Ведута: если западные страны нас загоняют в угол, мы в ответ спокойно можем заморозить выплату долгов 

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 марта 2022, 20:38 Источник: "Свободная пресса"

Обменный пункт, Zamir Usmanov/globallook.com

После того как в результате западных санкций оказались заморожены $300 миллиардов золотовалютных резервов России, она может в ответ заморозить выплату долгов, считает завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута.

«В принципе, когда ситуация в стране сложная, руководители государств объявляют о том, что не могут платить по долгам. Это было в истории США, когда президент Франклин Рузвельт наложил мораторий на выплату долгов. Такая практика общепринятая. Если западные страны нас загоняют в угол, то мы в ответ совершенно спокойно можем заморозить выплату долгов до выхода из чрезвычайной ситуации, а когда мы выйдем — время покажет», — сказала Ведута.

Ранее в интервью телеканалу CNBC высказала мнение, что дефолт в России «более не является невероятным событием».