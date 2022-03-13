Чавушоглу заявил, что Турция не будет присоединяться к санкциям Запада против России

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13 марта 2022, 14:54 Источник: ТАСС

глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в воскресенье, 13 марта, заявил, что Анкара не будет присоединяться к санкциям ряда западных стран против РФ из-за специальной операции на Украине.

По словам Мевлюта Чавушоглу, власти Турции считают, что рестрикции в отношении Российской Федерации не решат проблему.

Отметим, однако, что накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ожидает от всех членов организации введения санкций против Москвы. Более того, он подчеркнул, что вышеуказанная позиция была донесена до главы турецкого МИД.