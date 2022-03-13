Чавушоглу: Путин сообщил Эрдогану, что не против встречи с Зеленским

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13 марта 2022, 14:28 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ходе телефонной беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер Владимир Путин заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским.

Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что турецкая сторона усердствует для того, чтобы организовать встречу российского и украинского лидеров. Дипломат подчеркнул, что Анкара также поддерживает старания других каналов по урегулированию конфликта.

Напомним, ранее в пресс-службе Кремля заявили, что 6 марта состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.