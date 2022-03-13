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Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу

, 10:27 Источник: РИА "Новости"

Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу
флаги России и Украины, Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев в настоящий момент приближаются к компромиссу на переговорах. Стороны уже начали оформлять договоренности.

Михаил Подоляк подчеркнул в беседе с газетой "Коммерсантъ", что итог переговоров России и Украины должен учитывать гарантии безопасности, которые хочет получить и российская сторона, якобы имеющая "свои страхи по отношению к целому ряду глобальных военных союзов".

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского уточнил, что после наработки взаимных юридических форматов будет назначен четвертый раунд переговоров. Предполагается, что это произойдет в завтра или послезавтра.

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