Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев в настоящий момент приближаются к компромиссу на переговорах. Стороны уже начали оформлять договоренности.
Михаил Подоляк подчеркнул в беседе с газетой "Коммерсантъ", что итог переговоров России и Украины должен учитывать гарантии безопасности, которые хочет получить и российская сторона, якобы имеющая "свои страхи по отношению к целому ряду глобальных военных союзов".
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского уточнил, что после наработки взаимных юридических форматов будет назначен четвертый раунд переговоров. Предполагается, что это произойдет в завтра или послезавтра.