Советник главы офиса Зеленского Подоляк: РФ и Украина после переговоров работают над юридическим оформлением вопросов

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13 марта 2022, 07:18 Источник: ТАСС

место переговоров делегаций России и Украины, Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия и Украина после обсуждения основных вопросов на переговорах работают над их юридическим оформлением перед началом нового раунда.

Михаил Подоляк подчеркнул, что как только будут созданые взаимные встречные форматы юридического характера, будет назначена дата четвертого раунда российско-украинских переговоров.

По словам советника главы офиса президента Украины, встреча может состояться в ближайшие два дня. Подоляк в разговоре с изданием "Коммерсантъ" добавил, что стороны обсудили все вопросы и сейчас пытаются "упаковать в какие-то юридические форматы".