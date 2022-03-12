Советник главы офиса президента Украины Подоляк: переговоры с делегацией России идут беспрерывно в видеоформате

Аргументы Недели → Политика 13+

12 марта 2022, 20:43 Источник: ТАСС

Во время второго раунда российско-украинских переговоров, Belta news agency/globallook.com

Переговоры российской и украинской делегаций идут «беспрерывно» в видеоформате, сообщил в субботу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В своем твиттере Подоляк написал, что созданы специальные рабочие группы, которые постоянно находятся в контакте.

«Позиции Украины определены очень жесткими предыдущими директивами», — подчеркнул он.

Информацию о продолжающихся в видеоформате переговорах подтвердил в субботу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский», - сообщил он «Интерфаксу». При этом Песков воздержался от каких-либо комментариев, касающихся деталей переговоров.

В субботу на пресс-конференции для иностранных журналистов президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предложил премьеру Израиля Беннету организовать переговоры Киева и Москвы в Иерусалиме.