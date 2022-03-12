Зеленский сообщил, что предложил премьеру Израиля Беннету организовать переговоры Киева и Москвы в Иерусалиме

Президент Украины Владимир Зеленский провел в субботу пресс-конференцию для иностранных журналистов, в ходе которой в том числе шла речь о переговорном процессе между Россией и Украиной.
В частности, Зеленский сообщил, что предложил израильскому премьеру Нафтали Беннету организовать переговоры Киева и Москвы в Иерусалиме. По мнению Зеленского, именно Израиль может сыграть важную роль в урегулировании ситуации вокруг Украины.
Оценивая уже идущий переговорный процесс, Владимир Зеленский подчеркнул, что стороны «начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы».
10 марта состоялись российско-украинские переговоры на уровне министров иностранных дел. В ходе их, в частности, обсуждалась возможность встречи Путина и Зеленского.