Зеленский сообщил, что предложил премьеру Израиля Беннету организовать переговоры Киева и Москвы в Иерусалиме

Аргументы Недели → Политика 13+

12 марта 2022, 17:54 Источник: РИА Новости

Фото с сайта офиса президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел в субботу пресс-конференцию для иностранных журналистов, в ходе которой в том числе шла речь о переговорном процессе между Россией и Украиной.

В частности, Зеленский сообщил, что предложил израильскому премьеру Нафтали Беннету организовать переговоры Киева и Москвы в Иерусалиме. По мнению Зеленского, именно Израиль может сыграть важную роль в урегулировании ситуации вокруг Украины.

Оценивая уже идущий переговорный процесс, Владимир Зеленский подчеркнул, что стороны «начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы».

10 марта состоялись российско-украинские переговоры на уровне министров иностранных дел. В ходе их, в частности, обсуждалась возможность встречи Путина и Зеленского.