Мишустин 3 марта проведет ряд совещаний по поддержке экономики РФ

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2 марта 2022, 19:00 Источник: ТАСС

премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Russian Government/via Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 3 марта, намерен провести ряд совещаний, в рамках которых будут обсуждаться дальнейшие меры обеспечения устойчивости экономики в текущих условиях.

Пресс-секретарь председателя правительства России Борис Беляков сообщил, что у Михаила Мишустина, которому завтра исполняется 56 лет, 3 марта будет плотный рабочий график.

В частности, у российского премьер-министра, по словам Белякова, запланировано несколько рабочих совещаний с членами правительства для обсуждения мер обеспечения устойчивости экономики Российской Федерации.