Набиуллина заявила, что финансовая система РФ справится с экономической ситуацией

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2 марта 2022, 18:01 Источник: РИА "Новости"

глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в среду, 2 марта, заявила, что экономика страны столкнулась с экстремальной и совершенно нестандартной ситуацией, однако она точно справится.

"Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло", – подчеркнула Эльвира Набиуллина, но добавила, что было сделано все для того, чтобы финансовая система России могла справиться с любыми шоками как экономической, так и политической природы.

"Сейчас мы точно справимся", – отметила Набиуллина в обращении к сотрудникам ЦБ. Глава Банка России уточнила, что считает своей личной целью, чтобы люди и компании в стране прошли этот период с как можно меньшими потерями.