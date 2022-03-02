В ЕК заявили, что санкции против России нанесут ущерб экономике Евросоюза

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2 марта 2022, 15:29 Источник: ТАСС

флаги стран ЕС, pixabay.com

В Еврокомиссии заявили, что санкции Европейского союза против России окажут негативное воздействие на экономику стран-членов содружества вследствие инфляции и давления на цены в сфере энергетики.

В документе, распространенном в среду, 2 марта, отмечается, что после удара пандемии COVID-19 страны ЕС столкнулись с новой неопределенностью из-за ситуации вокруг Украины.

В Еврокомиссии подчеркнули, что антироссийские санкции неизбежно повлекут за собой последствия для экономики Европы. "Но это цена, которую стоит заплатить за защиту демократии и мира", – сказано в документе.