Председатель Союза потребителей Шелищ порекомендовал россиянам «придержать деньги»

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2 марта 2022, 15:16 Источник: Общественная служба новостей

супермаркет, pixabay.com

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил, что пока нельзя сказать, насколько могут повыситься цены в России. Эксперт порекомендовал не торопиться вкладывать сбережения в технику.

Петр Шелищ напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин говорил о том, что страна является частью мировой экономики. "Поэтому сказывается, конечно, когда нас отключают от комфортных условий существования. Конечно, мы все это почувствуем", – заметил специалист.

Председатель Союза потребителей России в разговоре с Общественной службой новостей заметил, что в сложившихся условиях не стоит приобретать технику, если это не является острой необходимостью. Шелищ напомним, что в будущем станет сложнее сохранять привычный уровень жизни, поэтому сейчас лучше "придержать деньги", поскольку позже они могут потребоваться для покупки еды и лекарств.