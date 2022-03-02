Песков сообщил, что российская экономика испытывает «серьёзные удары», но «устоит на ногах»

Аргументы Недели → Политика 13+

2 марта 2022, 13:49 Источник: RT

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская экономика сейчас испытывает серьезный удар из-за введённых западными странами санкций. При этом он отметил, что запас прочности есть.

«Конечно, экономика России сейчас испытывает серьёзный нажим, серьёзные удары, я бы сказал. Запас прочности есть, потенциал есть, планы имеются, энергичная работа ведётся. На ногах устоит»,- цитирует слова официального представителя Кремля RT.

Песков отметил, что возглавляемый премьер-министр РФ Михаилом Мишустиным оперативный штаб в первую очередь занимается подсчётом риска большого роста безработицы в связи с закрытием ряда производств из-за разрыва связей с иностранными инвесторами и поставщиками. По его словам, опыт в этой сфере у страны есть. Пресс-секретарь добавил, что Россия прошла уже через несколько кризисов, и каждый раз принимала энергичные меры, чтобы минимизировать безработицу.