Вице-президент Российской гильдии риелторов Самойлов заявил, что ипотека в России перестанет быть реальной и массовой

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28 февраля 2022, 11:05 Источник: URA.RU

строительство дома, pixabay.com

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов заявил утром в понедельник, 28 февраля, что ипотека исчезнет в России из-за рекордного повышения ключевой ставки Центробанка – до 20%.

"В моей картине мира, сегодня мы все говорим ипотеке "до свидания", – подчеркнул Олег Самойлов, однако уточнил, что сейчас не очень понятно, означает ли это "прощай".

По словам вице-президента Российской гильдии риелторов, при новых параметрах финансовых рынков ипотека не будет являться чем-либо реальным и тем более массовым.

Эксперт в разговоре с URA.RU предположил, что спрос на жилье претерпит вертикальное падение, вследствие чего, очевидно, все ведущие банки объявят о резком пересмотре условий. Самойлов также допустил, что в будущем могут измениться условия и по старым договорам.