Банк ВТБ с 28 февраля поднимает ставки по ипотеке на 4 процентных пункта

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27 февраля 2022, 19:57 Источник: РИА Новости, Интерфакс

фото с сайта Госдумы

Банк ВТБ объявил о повышении с понедельника, 28 февраля, ставок по ипотеке на 4 процентных пункта.

В сообщении попавшего под санкции госбанка говорится, что минимальная ставка по кредиту на новостройки и готовое жилье составит 15,3% годовых.

ВТБ временно приостанавливает оформление заявок на рефинансирование ипотеки. В банке подчеркнули о необходимости "сохранить доступ населения к кредитным ресурсам банка, но в условиях объявленных в отношении ВТБ санкций вынуждены пересмотреть параметры ипотечного кредитования".

Срок действия кредитного решения по новым заявкам составит 30 дней. Для ранее одобренных заявок решения действительны до 5 марта (включительно). ВТБ сохраняет условия по льготным программам, в том числе срок действия решения, без изменений. Ставка по ипотеке с господдержкой по-прежнему составит от 5,75%, по Дальневосточной ипотеке – 0,1%, по "семейной" – от 4,7% (от 4,3% в ДФО).

В ВТБ уверены, что мера по "охлаждению" рынка кредитования окажется временной, и скоро банки смогут вернуться к более доступным ставкам.

ВТБ, в отличие от Сбербанка, попал в SDN List, то есть стал объектом блокирующих санкций. Активы этого российского госбанка в США и Великобритании замораживаются.