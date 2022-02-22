Финансовый эксперт Никита Масленников: прогнозировать, куда может улететь рубль, - дело неблагодарное

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22 февраля 2022, 16:25 Источник: "Экономика сегодня"

Обменный пункт, Zamir Usmanov/globallook.com

Признание Россией республик Донбасса вызвало сверхволатильность рубля, но шансы на стабилизацию ситуации сохраняются, заявил в беседе с агентством «Экономика сегодня» эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников.

Во вторник на фоне признания Россией Донецкой и Луганской республик волатильность рубля достигла максимума с начала пандемии. Российская валюта стала самой нестабильной в мире и обошла по этому показателю турецкую лиру.

По мнению эксперта, в ближайшие один-два дня негативная реакция рыночных игроков продолжится - «просто в силу непонимания, что происходит на Украине, в Донбассе, ЕС, США и Китае».

Начнутся ли затем стабилизация и укрепление курса рубля, восстановление фондового рынка, будет зависеть от того, как станут развиваться события в Донбассе и Украине, считает Масленников.

«К концу недели индексы и курс замрут на определенных рубежах, а затем рынок будет использовать любую условно позитивную новость для отыгрыша. Если 24 февраля 2022 года состоится встреча Лаврова и Блинкена, то она станет подобным событием. С другой стороны, положение сложное, а прогнозировать, куда рубль может улететь, является делом неблагодарным», – заявил эксперт.