Рубль стал самой нестабильной валютой в мире и по волатильности обошел лиру

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 февраля 2022, 10:44

Фото: pixabay.com

Рынок отреагировал на информационную повестку – курс рубля обвалился. Как отмечают эксперты, инвесторы уходят из России.

Волатильность рубля сейчас достигает максимума с начала пандемии из-за геополитики. Нынешний курс доллара ЦБ - почти 77 руб. Курс в обменниках - более 80 рублей, евро – свыше 91 руб.

Раньше российская валюта по волатильности находилась на втором месте после скачущей турецкой лиры, а теперь по этому показателю рубль обошел и ее.

Также в эти дни значительно снижаются белорусский рубль и украинская гривна.