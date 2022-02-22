Рубль стал самой нестабильной валютой в мире и по волатильности обошел лиру

Рынок отреагировал на информационную повестку – курс рубля обвалился. Как отмечают эксперты, инвесторы уходят из России.
Волатильность рубля сейчас достигает максимума с начала пандемии из-за геополитики. Нынешний курс доллара ЦБ - почти 77 руб. Курс в обменниках - более 80 рублей, евро – свыше 91 руб.
Раньше российская валюта по волатильности находилась на втором месте после скачущей турецкой лиры, а теперь по этому показателю рубль обошел и ее.
Также в эти дни значительно снижаются белорусский рубль и украинская гривна.