Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что активы российских компаний могут быть заморожены

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в понедельник, что новый законопроект о санкциях в отношении РФ предусматривает возможность заморозки активов российских компаний.
Лиз Трасс, представляя законопроект о санкциях в парламенте, заявила, что те, кто разделяет ответственность за "дестабилизирующие действия Кремля", заплатят "большую цену". По словам министра иностранных дел Великобритании, их активы на территории страны будут заморожены, а если они захотят въехать в Соединенное Королевство, им будет отказано.
Предполагается, что вышеуказанный документ будет принят до 10 февраля.
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