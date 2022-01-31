Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что активы российских компаний могут быть заморожены

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31 января 2022, 21:17 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Великобритании Лиз Трасс, Ben Stevens/ZUMAPRESS.com

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в понедельник, что новый законопроект о санкциях в отношении РФ предусматривает возможность заморозки активов российских компаний.

Лиз Трасс, представляя законопроект о санкциях в парламенте, заявила, что те, кто разделяет ответственность за "дестабилизирующие действия Кремля", заплатят "большую цену". По словам министра иностранных дел Великобритании, их активы на территории страны будут заморожены, а если они захотят въехать в Соединенное Королевство, им будет отказано.

Предполагается, что вышеуказанный документ будет принят до 10 февраля.

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