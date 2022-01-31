Политолог Коровин назвал Великобританию «онтологическим злом», направленным против России.

Политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин заявил, что британцы высокомерны по своей природе. Эксперт назвал Великобританию "онтологическим злом", направленным против России.
Валерий Коровин, комментируя заявление главы британского МИД Лиз Трасс о том, что Лондон разрабатывает законопроект по ограничительным мерам против любых организаций и лиц из РФ, отметил, что с Великобританией следует быть максимально осторожными.
Политолог в беседе со "Свободной прессой" назвал "исключительно злонамеренным" все, что делает Лондон, вследствие чего союз с британской стороной не представляется возможным.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.