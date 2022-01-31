Политолог Коровин назвал Великобританию «онтологическим злом», направленным против России.

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31 января 2022, 18:23 Источник: Свободная пресса

Лондон, pixabay.com

Политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин заявил, что британцы высокомерны по своей природе. Эксперт назвал Великобританию "онтологическим злом", направленным против России.

Валерий Коровин, комментируя заявление главы британского МИД Лиз Трасс о том, что Лондон разрабатывает законопроект по ограничительным мерам против любых организаций и лиц из РФ, отметил, что с Великобританией следует быть максимально осторожными.

Политолог в беседе со "Свободной прессой" назвал "исключительно злонамеренным" все, что делает Лондон, вследствие чего союз с британской стороной не представляется возможным.

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