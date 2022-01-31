Глава МИД Британии Лиз Трасс, забравшись на танк, пугала Россию

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31 января 2022, 17:25 Источник: alexandr-rogers.livejournal.com

В качестве обоснования введения новых рестрикций приводится предельно мутная формулировка «в связи с ситуацией вокруг Украины». Кстати, а что с ней? Неотвратимое российское вторжение, о котором уже несколько месяцев вещает каждая западная пропагандистская помойка, так и не началось. Сроки уже несколько раз сдвигали, но Россия на объявленную войну по-прежнему не является.

По факту Россия ничего противозаконного не сделала. И даже Мураев, которого британские спецслужбы объявили «ставленником Кремля», которого якобы мы хотим поставить во главе Украины, на самом деле находится в российских санкционных списках. Так что вводить ограничения против России не за что. Но когда это останавливало англосаксов? Нет времени объяснять, нужно срочно орать о российской агрессии, иначе Бориску Джонсона отправят в отставку за противозаконные «вечеринки во время чумы».

Как уточнила министр иностранных дел Британии, «Мы будем вводить санкции против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине»...

Дальше следует ещё одна пафосная фраза «У олигархов Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться». Во-первых, никто и не собирался прятаться. Особенно от Анфисы в ночном горшке верхом на танке. Во-вторых, если какие-то компании служат опорой для российского государства, то это хорошо. Это правильные, патриотичные компании. Или британцы имеют что-то против российского государства? Ну так и скажите – мы тогда начнём прессовать компании, на которые опирается британское государство (например, «Бритиш Петролеум», а то что-то она у нас засиделась).

Глава МИД Британии также не исключила, что собственность «российских олигархов» в Лондоне может быть конфискована. Ой, да на здоровье! Их уже много лет назад товарищ Путин предупреждал, что нужно вернуть капиталы на Родину, иначе «замучаются пыль глотать». Кто не послушался – сам себе злобный дурак.

Я даже подскажу, с кого лучше начать – есть там некто Лебедев, у него папа в КГБ служил (а, как известно, там бывших не бывает). Ему как раз недавно «баба Лиза» титул «барона Сибирского» пожаловала. Вот с него и начните. Ну и Ходорковского с Чичваркиным тоже обдерите до нитки, чтобы не воняли. И пожёстче там с ними, пожёстче – чтобы впредь ни у кого и мысли не возникало бежать с наворованным в Лондон.

И вообще есть сильное подозрение, что вся эта шумиха с «агрессией» и санкциями затеяна исключительно с целью пограбить «жирных барашков», сбежавших из России. У потомков пиратов и наркоторговцев, извините, у благородных джентльменов с деньгами в последнее время не очень, а тут кожаные мешки с деньгами перед глазами. Нельзя же так нервничать, честное слово! Разговоры о том, что нужно эти деньги забрать себе, то есть гневно конфисковать, как «незаконные», идут, если не ошибаюсь, еще с 2016 года. Джентльмены и так терпели несколько лет, надо отдать должное их выдержке.

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