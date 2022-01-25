Посол РФ Нечаев заявил, что позиции Москвы и нового кабмина ФРГ по «Северному потоку – 2» в целом схожи

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25 января 2022, 09:59 Источник: Funke

Северный поток – 2, Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев утром во вторник, 25 января, заявил, что позиции властей России и нового правительства ФРГ в вопросе реализации проекта "Северный поток - 2" в целом схожи.

Сергей Нечаев обратил внимание на то, что Москва неоднократно подчеркивала, что "Северный поток – 2" является частным экономическим, коммерческим проектом, который не следует связывать с политикой. В целом аналогичной политики придерживается и новое правительство Германии.

По словам посла, газопровод полностью готов и ждет разрешения на эксплуатацию. Дипломат заметил, что любое искусственное промедление едва ли полезно.

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