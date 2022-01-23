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Шольц призвал учитывать последствия для Запада при возможных санкциях против России, «действовать умно»

, 18:29 Источник: ТАСС

Шольц призвал учитывать последствия для Запада при возможных санкциях против России, «действовать умно»
Олаф Шольц, Bernd von Jutrczenka, globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости решать кризис вокруг Украины при помощи дипломатии. Шольц призвал запад помнить о последствиях для себя, если все-таки придется вводить санкций против России.

Интервью Олафа Шольца в воскресенье опубликовала газета Süddeutsche Zeitung.

Отвечая на вопрос, готова ли ФРГ при возможных санкциях против газопровода "Северный поток - 2" смириться с ущербом для себя, немецкий канцлер выразил надежду, что этого случая не наступит, но если произойдёт - нужно будет действовать умно.

Как сказал Шольц, следует выбрать меры, "которые имеют большую эффективность", но в то же время важно понимать, какие последствия это будет иметь для нас самих. Он призвал не питать иллюзий, что есть такие меры, которые не имеют последствий для нас.

"В кругу союзников мы согласовываем возможные меры. Мы должны быть в состоянии действовать, если потребуется", - говорится в интервью канцлера ФРГ.

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