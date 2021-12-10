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Глава МИД Польши Рау заявил, что страна будет добиваться закрытия проекта «Северный поток – 2»

, 15:15 Источник: ТАСС

Глава МИД Польши Рау заявил, что страна будет добиваться закрытия проекта «Северный поток – 2»
флаг Польши, pixabay.com

Глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в пятницу заявил, что Варшава намерена добиваться закрытия проекта "Северный поток – 2".

Збигнев Рау подчеркнул, что польские власти планируют решительно добиваться закрытия "вредного для Европы" газопровода.

Ранее Россия не раз отмечала, что "Северный поток – 2" – это коммерческий проект, который реализуется совместно с европейскими партнерами. Кроме того, в Москве подчеркивали, что никогда не использовали энергоресурсы как инструмент давления.

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Глава МИД Польши Рау заявил, что страна будет добиваться закрытия проекта «Северный поток – 2»

Глава МИД Польши Рау заявил, что страна будет добиваться закрытия проекта «Северный поток – 2»

Глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в пятницу заявил, что Варшава намерена добиваться закрытия проекта "Северный поток – 2".

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