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Польша готовится к войне с Россией и в срочном порядке скупает старую американскую бронетехнику

, 17:12

Польша готовится к войне с Россией и в срочном порядке скупает старую американскую бронетехнику
Фото: Соцсети

Польша подписала соглашение с США на покупку 300 подержанных машин Cougar MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), сообщило агентство ThefirstNews, ссылаясь на министра обороны страны. Данные машины поступят на вооружение соединений, дислоцированных близ российских и белорусских границ.

«Транспортные средства вместе с пакетом материально-технического обеспечения и обучения поступят в польскую армию в первом квартале 2022 года и укрепят, среди прочего, потенциал подразделений, дислоцированных в восточной Польше», - написал Мариуш Блащак в Twitter. То есть, эта техника предназначена для войск, направленных против РФ и РБ. Министр обороны объявил о планах закупить машины 4X4 в ноябре, заявив тогда, что они поступят в 16-й и 18-й дивизии.

Конечно, сам посыл Мариуша Блащака может вызвать только саркастическую реакцию. Да, это смешно, что Польша вооружается хламом и одновременно - горько, что она вынашивает по отношению к России враждебные намерения.

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