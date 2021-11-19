Финансовый аналитик Антон Смирнов: замедлить рост инфляции удастся не раньше весны 2022 года

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19 ноября 2021, 20:42 Источник: Экономика сегодня

Супермаркет, Aleksander Polyakov/globallook.com

Финансовый аналитик Антон Смирнов считает, что сдержать рост цен в этом году не удастся. Ситуация начнет улучшаться не раньше весны следующего года. Об этом он заявил в интервью ФБА «Экономика сегодня».

По данным Центробанка, в октябре инфляция достигла двузначной цифры — 10,89%. По мнению Антона Смирнова, рост цен заметили уже не только бедные слои населения, но и так называемый «средний класс».

«У нас любят делить людей на бедных, богатых и средний класс. Средним классом считаются россияне, которые стабильно получают зарплату выше средней по стране – это порядка 100-150 тысяч рублей. Так вот эти люди зачастую не ощущали на себе колебания инфляции, поскольку их доходы позволяли чувствовать себя достаточно уверенно. Так вот теперь так называемые бедняки вообще обходят стороной продуктовые магазины, а средний класс начинает ужасаться происходящему», – заявил Смирнов.

По мнению аналитика, меры правительства по сдерживанию цен сейчас не сработают. «Обогнать инфляцию, замедлить ее все равно никак не получится. Нужно понять, что цены такие не потому, что кто-то из производителей так захотел и подговорил других, а вместе с ними в сговор вступили и ретейлеры, ситуация совершенно не такая», – считает экономист.

«Остановить инфляцию могут только восстановление мировой и российской экономики, снижение цен на сырье и другие аспекты, влияющие на ценообразование: здесь у нас и логистика, и комплектующие, и многое другое», – заключил Смирнов. По мнению эксперта, самый ранний срок, когда ситуация может начать стабилизироваться, — весна 2022 года.

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