Набиуллина заявила о двузначных значениях продовольственной инфляции в России

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18 ноября 2021, 14:10

Эльвира Набиуллина, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что инфляция в нашей стране была низкой не так долго, всего четыре года в районе цели четыре процента.

По данным главы ЦБ, в настоящее время инфляция в два раза выше, а продовольственная — двузначная, - передает ТАСС.

Как отметила Эльвира Набиуллина, если не снизить инфляцию, пострадают самые незащищённые группы населения.

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