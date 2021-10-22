ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5% годовых

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22 октября 2021, 13:42 Источник: ЦБ РФ

Банк России, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Днем в пятницу, 22 октября, стало известно, что Центробанк РФ шестой раз подряд повысил ключевую ставку. Согласно последней информации, Банк России увеличил шаг на 0,75 процентного пункта.

Таким образом, ключевая ставка была повышена до 7,5 процента годовых. Совет директоров Банка России принял такое решение в связи с тем, что инфляция складывается значительно выше прогноза – по итогам 2021 года данный показатель ожидается в интервале 7,4–7,9 процента.

ЦБ допускает, что на ближайших заседаниях могут быть дальнейшие повышения ключевой ставки. Уточняется также, что, согласно прогнозу Банка России, с учетом денежно-кредитной политики, которая в настоящий момент проводится, годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в следующем году и в будущем будет находиться на уровне 4%.

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